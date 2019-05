Técnico Luan Carlos elege Atlético Cearense como um dos favoritos da Série D do Brasileiro

O Atlético Cearense está em fase final de preparação para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (4). O clube entra em campo às 15h30, contra o Central/PE. Comandando o último treino antes do duelo no Presidente Vargas (PV), palco da partida, o técnico Luan Carlos ressaltou que a equipe é uma das favoritas da competição.

"O campeonato tem 68 clubes e cada chave apresenta quatro equipes, então é complicado porque é um torneio multicultural. Acredito que tem sete favoritos, e o Atlético Cearense está entre eles", afirmou.

Com 30 anos, Zizu marcou três gols no Campeonato Cearense e joga a Série D pela quarta vez na carreira Foto: Kely Pereira/Atlético Cearense

Disputando a 4ª divisão pela primeira vez na história, o Atlético Cearense está no Grupo A5 junto também de Maranhão e Altos/PI. Protagonistas no plantel, o meia Zizu, apelido concedido por atuar na mesma posição do ex-jogador francês Zinédine Zidane, afirmou que o time vem preparado para a Série D.

"Sabemos que o jogo é difícil, mas estamos preparados, tivemos bastante tempo de trabalho para organizar o time. Mantivemos a base do Estadual, apesar de não ter chegado na semifinal. Com as peças que chegaram, fortalecemos a equipe e vamos fazer um grande campeonato", finalizou.

Arrendado pelo jogador Ari, cearense que defende a seleção da Rússia, o Atlético Cearense contratou sete reforços para a Série D. Eliminado na segunda fase do Campeonato Cearense, a equipe deixou o Estadual como o time que mais vezes venceu, totalizando seis triunfos. O acesso é tido como prioridade para a diretoria do clube, que não tem vaga assegurada na 4ª divisão de 2020 e precisa de um torneio nacional para preencher o calendário de competições.

Campeão da Taça Fares Lopes, o Floresta é o outro representante cearense da Série D do Brasileiro. A equipe entra em campo no domingo (5), às 16h, na Arena das Dunas, contra o Santa Cruz de Natal.

