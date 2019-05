Técnico Kobayashi pede tranquilidade ao Floresta na estreia da Série D do Brasileiro

O Floresta enfrenta o Santa Cruz de Natal na Arena das Dunas neste domingo (5), às 16h, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Será a primeira participação da equipe na divisão nacional desde a fundação do clube, em 1954. O técnico Paulinho Kobayashi afirmou que o Verdão apresenta qualidade para somar pontos fora de casa.

"Nós buscamos passar pra esses meninos tranquilidade. Temos condição de conseguir um bom resultado fora de casa para que possamos decidir nossa situação dentro de casa. Temos um bom toque de bola, time rápido, de habilidade e isso pode nos ajudar", disse o comandante do Verdão da Vila Manoel Sátiro.

Técnico tem o desafio de preparar um elenco muito jovem e inexperiente para a Série D Foto: Fabiane de Paula

Ao todo, a competição apresenta 68 clubes divididos em 17 grupos. O Floresta está no A4 com Bragantino/PA e Ríver/PI. Kobayashi revelou dificuldades para encontrar informações sobre o advsersário.

"Como eles fizeram muita contratação pode ser que tenha novidades. É a nossa maior dificuldade de ver o adversário. Demos uma estudada em cima do sistema que eles podem usar contra a gente, não dos atletas", concluiu.

O Atlético/CE é o outro representante cearense da Série D do Brasileiro. A equipe entra em campo no sábado (4), às 15h30, no PV, contra o Central/PE.