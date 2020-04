Técnico do sub-15 do Fortaleza destaca objetivo para 2020: "Formar atletas"

Técnico e torcedor: a relação entre o cearense Neto Maia e o Fortaleza envolve paixão. Com experiência nas categorias de base e passagens por São Paulo e Fluminense, o novo comandante do sub-15 tricolor assumiu o time em 2020 e tem o objetivo de ampliar o número de atletas revelados.

"Quando a gente assume uma grande equipe, temos que deixar um legado, fazer um grande trabalho. O título é muito importante, mas é consequência do bom trabalho. Nós temos que formar atletas para o clube porque eles viram ídolos, se tornam patrimônios do time e podem gerar receitas no futuro. Mas também, até o final do ano, conquistar as competições que iremos participar”, explica.

A chegada ao clube do coração foi convite do presidente Marcelo Paz e do diretor das categorias de base Roberto Moreira. E o projeto é alavancar a base, cujo investimento mensal no Leão é de R$ 250 mil.

Neto trabalha ao lado de uma comissão técnica no processo de formação do sub-15 Foto: Thaís Pontes / Fortaleza

“Eu estava a muito tempo no Rio e recebi o convite. É o time que eu torço, o time do meu coração desde criança e de toda a minha família. Então é importante estar de volta. Ainda em um clube que é referência nacional, na primeira divisão", aponta Maia.

No currículo, há ainda bagagem internacional com estágio no Barcelona e monitoria no Real Madrid. E mesmo que o processo de formação seja adaptado diante da pandemia do novo coronavírus, o panorama é de retorno das atividades somente com segurança aos atletas. A sede da base, o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, foi cedido ao Governo do Estado para auxiliar no combate da covid-19.