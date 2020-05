Técnico do Sheffield United não obrigará jogadores a jogar

O técnico do Sheffield United, Chris Wilder, afirmou nesta quinta-feira (7) que um jogador do elenco que tiver receio de ser contaminado pelo coronavírus não será obrigado a jogar caso a Premier League retome suas atividades.

"Se qualquer jogador vier me ver e disser: 'isto não é para mim', eu respeitarei", afirmou o técnico à emissora BeIn Sport.

A Premier League, suspensa desde início de março, quando restavam nove rodadas a disputar, trabalha atualmente no 'Projeto Restart', com a intenção de promover a volta do futebol em junho e concluir a temporada.

Para que isso aconteça, a entidade planeja partidas em um número limitado de estádio para reduzir os deslocamentos das equipes.

Wilder acredita que a Inglaterra seguirá o caminho trilhado pela Alemanha, que na quarta-feira (6) anunciou o retorno da Bundesliga para 16 de maio. Já França e Holanda suspenderam em definitivo suas temporadas.

"Acredito que temos que terminar a temporada, leve o tempo que levar. Acredito que todos que estão bem informados entendem o que significaria o cancelamento do fim da temporada. Do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista social e moral", analisou o técnico.

No momento da suspensão da Premier League, o Sheffield United, surpresa da temporada inglesa, era o sétimo colocado da tabela, a dois pontos do quinto colocado Manchester United. O modesto clube estava também a cinco pontos de distância do Chelsea (4º), que ocupa a última vaga para a próxima Liga dos Campeões