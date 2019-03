Técnico do PSG fala sobre recuperação de Neymar e diz ser paciente

Técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel adotou cautela ao falar sobre Neymar. O treinador comentou a rotina do brasileiro na recuperação da lesão do quinto metatarso e disse ter paciência com o retorno do atacante brasileiro aos gramados. "Neymar continua os tratamentos com o fisioterapeuta e o médico. Ele está conosco todos os dias no CT Ooredoo, é uma coisa boa. Nós somos pacientes", disse Tuchel em entrevista coletiva, neste sábado (16).

Longe dos gramados desde janeiro deste ano, Neymar tem retorno previsto para abril. O atacante se machucou na partida contra o Strasbourg, pela Copa da França.

Além do técnico do PSG, Edu Gaspar também se manifestou sobre o assunto nos últimos dias. O coordenador técnico da Seleção Brasileira demonstrou otimismo em contar com o camisa 10 para a disputa da Copa América, que será realizada entre 14 de junho e 7 de julho.

"O Neymar não nos preocupa. É tranquilo conviver com ele e nunca tivemos problemas. Já falamos muito com ele depois da Copa e espero que se recupere bem", disse Edu ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil. A entrevista vai ao ar à meia-noite de sábado (16) para domingo (17).

Sem Neymar, o Paris Saint-Germain volta a campo, neste domingo (17), diante do Olympique de Marselha, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A equipe lidera a competição com 74 pontos, 17 pontos a mais e dois jogos a menos que o Lille, segundo colocado. Draxler e Cavani desfalcam PSG no derby.