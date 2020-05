Técnico do Leganés revela que Campeonato Espanhol deve recomeçar em 20 de junho

Paralisado desde o início de março devido à pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Espanhol parece ter uma data para ser reiniciado. De acordo com o técnico mexicano Javier Aguirre, que comanda o Leganés, atual 19º colocado da LaLiga, a competição deverá ser retomada em 20 de junho e será finalizada até o final de julho.

"Agora temos uma data de início para a liga, começamos no dia 20 de junho e terminamos oficialmente no dia 26 de julho. Vamos disputar 11 rodadas aos sábados, domingos, quarta-feiras e quinta-feiras", disse Javier Aguirre ao website mexicano Marca Claro. "A LaLiga (promotora do campeonato) acabou de me informar isso oficialmente e estou muito feliz que agora temos nosso programa de treinamentos agendado".

Em reuniões com as autoridades sanitárias da Espanha para definir primeiro a volta aos treinamentos das equipes, a LaLiga anunciou nesta semana que estava planejando retomar as atividades em junho após os clubes completarem um protocolo de quatro fases.

Na última quarta-feira (6), os clubes das duas principais divisões da Espanha promoveram testes obrigatórios de covid-19 para jogadores e funcionários. A expectativa é que todos comecem os treinamentos individuais nesta sexta.

Os organizadores do Campeonato Alemão anunciaram nesta semana que irão retomar as atividades no próximo dia 16, se tornando a primeira das principais cinco ligas europeias a voltar à operação.