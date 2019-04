Técnico do Flamengo, Abel Braga passa mal em Fla-Flu, é hospitalizado, mas médico tranquiliza

O técnico Abel Braga passou mal na partida entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira (27), e foi para o vestiário antes do apito final. Segundo os médicos do clube rubro-negro, o treinador já está melhor e será submetido a alguns exames em um hospital de excelência no tratamento cardíaco para saber se existe algum problema mais grave.

"Ele está muito bem, sem dor, acordado, orientado, e pediu para mandar um recado para a torcida do Flamengo. Sentiu um mal-estar por alguns minutos", comentou Gustavo Caldeira, médico do Flamengo, lembrando que o episódio ocorreu na primeira intervenção do VAR, mas piorou na hora do pênalti no final da partida.

Abel deixou o estádio em uma cadeira de rodas, empurrado por seguranças do clube, e entrou caminhando na ambulância que estava à sua espera. Nesse trajeto, ele fez um sinal de positivo com as mãos e alguns torcedores desejaram "força" para o treinador. Ele foi encaminhado para o Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, onde será avaliado e monitorado.

"Ele sentiu um incômodo na região torácica no segundo tempo da partida, não se sentiu bem e pediu um auxílio nosso. Levamos ele para o vestiário, medimos a pressão arterial, a frequência cardíaca, monitoramos ele e achamos por bem, por protocolo nosso levá-lo ao hospital para fazer exames mais específicos", explicou Caldeira.

O Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, em um jogo muito nervoso, repleto de polêmicas e intervenções do VAR. Com o resultado, avançou à decisão da Taça Rio, na qual vai encontrar Bangu e Vasco, que se enfrentam nesta quinta (28), também no Maracanã.