Técnico do Ferroviário comemora sucesso de atletas que ajudou a revelar no Ceará: "gratificante"

Técnico do Ferroviário e com trabalho de sucesso realizado nas categorias de base do Ceará, Anderson Batatais comentou a satisfação que sente ao ver o sucesso obtido por Arthur Cabral, Felipe Jonatan, Raul e Artur Victor. O comandante coral trabalhou na categoria alvinegra entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2017, quando ainda era chamado de Anderson Silva.

"(Ser treinador) é uma profissão muito estressante, tem um nível de estresse muito elevado. Mas quando você olha um Raul no Vasco da Gama... Tem alguma coisinha que a gente acrescentou no futebol cearense. É gratificante", disse o treinador do Tubarão da Barra durante sua apresentação, na última terça-feira (14).

Pelo início ruim de não ter vencido os três primeiros jogos do Campeonato Cearense ainda sob o comando de Zé Teodoro, Batatais chegou ao Ferrão já sob a pressão de vencer sua primeira partida. E conseguiu! Em duelo com o Floresta, que também não vive o melhor momento, realizado no estádio Presidente Vargas, na última quarta (15), o time da Barra teve seu primeiro êxito após quatro rodadas. Em uma situação um pouco mais tranquila, o treinador falou sobre a dura missão que é a vida de um técnico, mas também a alegria por ter sido importante na vida de jovens atletas quando ainda sonhavam em se tornar jogadores profissionais.

"Tem essa adrenalina, esse estresse, mas também é muito bom quando você ver um Felipe Jonatan no Santos, um Arthur Cabral estourando... O Artur Victor agora sendo vendido para o Bragantino. Eu parado em casa e o Ceará recebendo 30% daquilo que nós fizemos", brincou. "Enfrentei agora o Felipe Jonatan. Eu no Atlético-MG e ele no Santos. A gente vê a emoção de termos conseguido ajudado".

Em um período de quase três temporadas pelo Vovô, Batatais teve sua importância na revelação dessas jovens promessas do Alvinegro de Porangabuçu que hoje fazem sucesso no futebol Brasil afora. Arthur Cabral é um dos exemplos. Agora jogando pelo Basel da Suíça, o atacante teve 50% de seus direitos econômicos comprados pelo Palmeiras por R$ 5 milhões em 2018, ano em que foi vice-artilheiro do País com 24 gol marcados. O Vovô permanece com a outra metade. Felipe Jonatan é outro nome de grande destaque que foi treinado por Anderson Batatais ainda na base. O lateral-esquerdo foi vendido ao Santos no ínicio do ano passado por R$ 6 milhões.

Sem sequer ter estreado pelo time principal do Ceará, Artur Victor também trabalhou com o atual técnico do Ferroviário e rendeu um montante aos cofres de Porangabuçu. O atacante deixou o futebol cearense em 2015 rumo ao Sub-17 do Palmeiras. Com grande temporada pelo Bahia, equipe que atuou por empréstimo no ano passado, o jogador foi vendido do time paulista ao Red Bull Bragantino por R$ 25 milhões. O Ceará, que detinha de 30% dos direitos econômicos do atleta, recebeu R$ 6 milhões na transição e vendeu 25%, permanendo com 5%.

A situação de Raul é um pouco diferente dos demais. Revelado pela equipe cearense em 2016, o volante deixou o clube em 2018, após a disputa do Campeonato Cearense, rumo ao Vasco. Sem acordo para negociação, o Vovô não lucrou com a saída da sua revelação para o time carioca, mas tem direito a um percentual em uma futura venda do atleta.

Contente pelo crescimento na vida dos atletas, Anderson Batatais afirma que o papel de um técnico é ajudar a realizar os sonhos desses jovens que buscam. "Treinador de futebol tem que ajudar o jogador a chegar onde ele quer", finalizou.