Técnico do Ceará não quer jogadores pensando no Clássico-Rei

Semana de Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza é sempre diferente. É praticamente impossível não pensar no jogo do próximo domingo no Castelão pelo Estadual, e o técnico Lisca, do Vovô, está sentindo isso no dia a dia. Com um jogo amanhã pelo Campeonato Cearense contra o Atlético Cearense às 20 horas no Castelão, que pode garantir matematicamente o Ceará nas semifinais do Campeonato, Lisca não quer que seu grupo pense no clássico.

"Obviamente o Clássico-Rei tem toda a magia, com o torcedor esperando muito por esse jogo. Mas temos que ser muito profissionais nesse momento, pensar jogo a jogo, e trabalharmos para vencer o Atlético Cearense. Nosso adversário agora é o Atlético Cearense, um time qualificado e que vem surpreendendo. Venceu o próprio Fortaleza. Para motivar meus jogadores é só falar que eles ganharam do Fortaleza. Um clube como o Ceará, com a cobrança imensa, não tem aquele jogo que não se cobre vencer. Sempre pensamos jogo a jogo e o mais importante é o do Atlético, porque é o próximo".

Com o Vovô dependendo de uma vitória para garantir vaga na semifinal, Lisca foi indagado em entrevista coletiva se o clube prejudicaria o Fortaleza, hoje fora do G4 do Estadual, perdendo para o Atlético. Lisca foi taxativo.

"Vamos jogar para o nosso bem, pelos nossos objetivos e conquistas. Não para eliminar ninguém. Não podemos ser presunçosos. Não estamos nem classificados ainda e precisamos vencer. O que acontecerá com os outros clubes não nos interessa, mas vamos buscar as nossas vitórias, sem nos preocupar com situação de ninguém".