Técnico do Ceará Feminino comenta ambição do clube para renovar a Seleção Brasileira

A equipe feminina do Ceará tem grande vantagem para se classificar às quartas de final da Série A-2 do Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira (16), bateu a Portuguesa por 3 a 0 fora de casa. A partida de volta será nesta quarta (22), no estádio Presidente Vargas, às 15h. O valor do ingresso é 1kg de alimento.

O treinador alvinegro Orlando Júnior não quer tranquilidade para o confronto no PV. O foco é continuar no mesmo ritmo que o grupo vinha apresentando. "Carrego uma frase comigo: o atleta brasileiro sabe jogar futebol mas não sabe jogar competição. Jogamos a competição. A estratégia pra amanhã é essa"

As meninas do Vovô estão invictas na competição. Em seis jogos, só empataram uma vez, marcaram 22 gols e sofreram somente dois tentos. O Ceará é a única equipe nordestina na Série A-2, mas Orlando não vê como surpresa a campanha até aqui. "Não foi surpreendente. Ceará já tem futebol feminino há dois anos. As atletas tem uma maturidade boa pra competição. Estamos felizes pelo trabalho"

Projetos maiores

O comandante da equipe exaltou a estrutura do Ceará e o crescimento que o futebol feminino vem tendo no país. Para ele, o clube tem condições de formar jogadores com nível para a Seleção Brasileira através de uma categoria de base a ser construída em Fortaleza.

"Não temos dificuldade pra trabalhar com futebol feminino hoje, graças a Deus. Como elas sempre falam: mulher tem que estar em todo lugar. Esperamos que aumente o número (de jogadoras). Temos planos pra montar escolas de futebol em Fortaleza pra conseguir captarmos mais atletas. A ideia do clube é formatar a ideia de futebol feminino. Aproveitando a Copa do Mundo, temos o objetivo de montar uma estrutura pra renovar a seleção brasileira. Nossa média de idade do time é de 22 anos"

Centroavante nata

Artilheira alvingra com seis gols, a atacante Valéria destacou o foco do time em garantir o acesso. "Pra mim, a união do grupo é o diferencial. Enfatizo a importância do grupo. To feliz, seis gols. Centroavante vive disso".

A atleta também falou na ambição de um dia vestir o manto da amarelinha, visto que o jovem grupo está brilhando no campeonato.

"Sempre visamos uma seleção. Sempre buscamos mostrar o melhor pra sermos vistas. Nossa primeira ambição é o acesso à Série A"