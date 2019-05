Técnico do Ceará avisa: "não estamos satisfeitos, queremos mais"

O técnico Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva antes do treino desta quarta-feira em Porangabuçu e analisou o momento do Vozão na Série A, vencendo uma partida em 3 rodadas. Embora o técnico elogie a postura da equipe e a qualidade de jogo, ele quer resultados e um futebol mais eficiente.

"Futebol é eficiência. Não adianta criar muito e produzir pouco e ser pouco assediado e sofrer o gol. Temos que traduzir nossa qualidade de jogo em resultados. Este é o desafio. Demos uma grande demonstração de força nos jogos contra Cruzeiro e Atlético, um recado interessante, mais do que isso mostramos bom futebol mas não estamos acomodados, satisfeitos. Precisamos de mais, foi importante, mas aquém daquilo que precisamos. Nisso que vamos continuar trabalhando. Em eficiência e resultados. O Ceará precisa mais de resultados na Série A".

Em seguida, Enderson avaliou que o clube merecia ter mais do que 3 pontos e o 12º lugar na tabela de classificação após 3 rodadas.

"Avaliando bem, o nosso desempenho em pontos foi muito abaixo do que podemos. Dos 6 tempos de jogos, fomos bem em 5, menos em um diante do Atlético/MG, o 2ºtempo após a saída do Ricardinho. Acho que fizemos por merecer uma pontuação bem,melhor do que temos no campeonato. Vamos buscar compensar nos próximos jogos".

E o próximo adversário do Ceará é o Goiás, às 21 horas no sábado em Goiânia, no Serra Dourada, pela 4ª rodada. Enderson, que já treinou o time goiano, espera um jogo complicado mas um Ceará mais efetivo.

"Espero um Ceará compactado, marcando forte, buscando sempre o gol, marcando muito. Precisamos ser equilibrados e efetivos"