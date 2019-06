Técnico do Brasil confirma ausência de Marta em estreia na Copa

A atacante Marta, 33, não participará da estreia da seleção brasileira na Copa da França, neste domingo (9), contra a Jamaica. A informação foi confirmada pelo técnico da equipe, Vadão, em entrevista na tarde deste sábado (8), em Grenoble, onde acontece a partida.

Marta sentiu a coxa esquerda há duas semanas, durante a aclimatação do time em Portugal, e vem fazendo fisioterapia desde então. Na última terça (4), ela voltou a treinar em campo, mas ainda afastada das companheiras, com foco na recuperação física.

"Ela teve uma evolução grande, acima do que a gente esperava, mas ainda não reúne condições para o primeiro jogo", disse Vadão. "Pode ficar no banco, mas não tem possibilidade de entrar nesse jogo."

Com a ausência de Marta, o ataque brasileiro no primeiro jogo deverá ser composto por Cristiane e Bia Zaneratto, segundo o técnico. Na reta final de preparação, a equipe teve três baixas: a atacante Adriana (ainda no Brasil), a lateral-direita Fabiana e, na sexta (7), a zagueira Érika.

Para o lugar desta última foi convocada Daiane, que defende o Paris Saint-Germain. "A Érika vinha em um momento ótimo conosco e no Corinthians", lamentou Vadão.

"Perdemos em experiência com a saída dela, ganhamos em força e na cobertura aérea com a chegada da Daiane." O técnico apontou a velocidade e o vigor físico como as principais características de jogo das jamaicanas, que fazem na França sua estreia em Copas. O jogo começa às 10h30 (de Brasília).