Técnico do Basquete Cearense se desentende com torcedores ao fim da partida; veja vídeo

As cinco derrotas seguidas do Basquete Cearense começaram a criar desgaste entre a comissão técnica do time e o técnico Dannyel Russo. Nesta quinta-feira (14), o Carcará foi derrotado pelo São José e, ao fim do jogo, o treinador se desentendeu com dois torcedores que protestavam na arquibancada.

Os dois jovens gritavam insistentemente o nome de 'Espiga', ex-auxiliar do técnico Alberto Bial até que o treinador Dannyel Russo decidiu tomar satisfação com os torcedores.

Russo ainda tem contato com um dos torcedores, mas foi rapidamente contido por jogadores e outros membros da comissão técnica do clube.

Em 8 jogos disputados no NBB, o Basquete Cearense perdeu 7 jogos, rendimento aquém do esperado para a equipe, que nos últimos anos figurou entre os times classificados para os playoffs.

O próximo compromisso Basquete Cearense será contra o Paulistano, fora de casa, dia 22/11, às 20h.