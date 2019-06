Técnico de time feminino deixa o Ceará

Mudança na comissão técnica do time feminino do Ceará. O técnico, Orlando Júnior, que levou o time feminino do Vovô às quartas de finais do Brasileiro da Série A2 para disputar o acesso contra o Cruzeiro, deixou o clube.

O Ceará informou hoje o desligamento do profissional com a seguinte nota, sem explicar o motivo da saída: "O treinador Orlando Júnior não faz mais parte da comissão técnica do time feminino do Ceará Sporting Club. O clube agradece os serviços prestados e deseja boa sequência na carreira".

Em seguida, na mesma nota, o Ceará afirmou que "anunciará um substituto em breve".

Assim, a diretoria do Vovô busca um técnico para os dois jogos das quartas de finais contra o Cruzeiro, que devem acontecer nos dias 14 e 21 de julho, de acordo com a tabela básica da competição, com o Ceará mandando o jogo de ida no PV.

Orlando deixa o Alvinegro após uma campanha destacada na 1ª Fase, liderando o grupo A1 com 87% de aproveitamento e invicto: 4 vitórias e um empate, com 19 gols marcados e 2 sofridos. Na 2ª Fase, classificou o Ceará após vencer fora de casa a Portuguesa por 3 a 0 e perder no PV por 2 a 0.