Técnico da Seleção Brasileira, Tite é indicado ao prêmio de "The Best" da Fifa

Após o título de campeão da Copa América 2019, realizada no Brasil, Tite voltou à lista da Fifa dos 10 melhores técnicos do mundo. A entidade divulvou, nesta quarta-feira (31), os indicados ao prêmio "The Best" deste ano da categoria de treinados. O nome do técnico da Seleção Brasileira aparece entre os 10 ao lado de Pep Guardiola, do Manchester City, e Jürgen Klopp, atual campeão da League dos Campeões da Europa com o Liverpool.

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

Indica em 2017, depois de um grande desempenho da seleção nas eliminatórias da América do Sul, o técnico do Brasil acabou ficando de fora da lista dos 10 melhores quando foi eliminado pela Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Além do comandante brasileiro, os sul-americanos Ricardo Gareca, treinador do Peru, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, e Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, também foram indicados ao prêmio da Fifa.

Os três finalistas serão anunciados no dia 23 de setembro, em cerimônia do Fifa The Best, realizada em Milão, na Itália.