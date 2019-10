Técnico Adilson Batista comanda primeiro treino no Ceará

Novo técnico do Ceará, Adilson Batista desembarcou na Capital e já comandou o treino, nesta quinta-feira (3), no CT de Porangabuçu. A expectativa da diretoria é regularizá-lo para a partida contra o Goiás, domingo (6), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro.

O primeiro contato entre treinador e grupo ocorreu em uma sala de reunião, após o aquecimento dos atletas. Na sequência, uma atividade foi realizada em campo reduzido, sendo tudo acompanhado pelo presidente do clube, Robinson de Castro.

Adilson Batista também teve uma longa conversa com a comissão fixa da equipe. Goleiro titular, Diogo Silva conversou separado com o treinador. Para a próxima partida, a única dúvida no Ceará é o zagueiro Luiz Otávio, que deixou o departamento médico e iniciou a fase de transição.