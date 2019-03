Técnico Ademir Fonseca sofre infarto após jogo em Minas Gerais

O técnico Ademir Fonseca sofreu um infarto, no último domingo (17), após uma partida do Uberlândia, pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. Conhecido como "fogueteiro", pela prática de animar os treinamentos com o lançamento de rojões, o comandante de 55 anos sentiu-se mal no vestiário do Estádio Parque do Sabiá e foi encaminhado ao hospital em estado grave, sendo depois submetido a dois processos cirúrgicos: cateterismo e angioplastia.

O departamento médico do clube revelou que há previsão de novas intervenções. Em entrevista ao site Uol, o filho Winnicius agradeceu ao apoio da equipe mineira e afirmou que o quadro de saúde é estável.

"Em nome da família queria agradecer cada ligação e mensagem de apoio dos nossos amigos, agradecer à diretoria do Uberlândia por todo suporte e acompanhamento. Continuem com as orações, já deu tudo certo. Muito bom ver o quanto meu pai fez história por onde passou. O Brasil inteiro entrou em contato comigo oferecendo ajuda e dando uma palavra de conforto. O 'fogueteiro' é forte como uma rocha", declarou.

Com mais de 40 clubes no currículo, Ademir Fonseca também passou por Fortaleza e Ferroviário, sendo o time coral no ano passado. Pelo Uberlândia, o comandante apresenta 72% de aproveitamento na temporada e está na segunda posição do campeonato estadual. Sem previsão de alta médica, quem assume inteiramente a equipe é o filho Winnicius, auxiliado por Renan Augusto.