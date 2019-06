Taça Fares Lopes define tabela de jogos; Clássico-Rei será em setembro

A Taça Fares Lopes já tem suas partidas definidas para a 10ª edição da competição. Com 9 times na disputa, a 1ª rodada, que começa dia 18 de agosto (domingo), terá Caucaia x Atlético, Ferroviário (atual campeão) x Pacajus, Guarany x Fortaleza e Ceará x Horizonte. O Clássico-Rei acontece na 5ª rodada, ou dia 15 (sábado) ou dia 16 (domingo) de setembro. Os horários e locais ainda não foram informados.

Após 9 rodadas, as 4 melhores equipes passam para as semifinais, com jogos de ida e de volta dias 12 e 13 de outubro e dias 19 e 20. A final ocorre durante os dias 27 de outubro e 3 de novembro. O vencedor terá a terceira e última vaga do futebol cearense na Copa do Brasil de 2020. Caso Ceará ou Fortaleza vençam, a vaga vai para o vice campeão, pois os dois clubes da elite nacional já tem participação garantida na competição. Caso os ambos cheguem à final, o terceiro lugar conquista a vaga.

O Leão do Pici joga pelo Brasileirão contra o Internacional um dia antes de sua estreia na Fares Lopes. Atual campeão, o Ferroviário também tem jogo pela Série C no dia 17 de agosto, contra o Imperatriz. Já o Vovô encara o São Paulo no dia seguinte, mesma data da primeira rodada da competição local.

O valor mínimo de todos os ingressos da Fares Lopes será de R$10,00 (inteira).