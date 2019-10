Taça das Favelas: Pantanal vence o Sapiranga por 3x0 e leva o título masculino

O Pantanal foi o grande campeão na categoria masculina na Taça das Favelas 2019. Na final ocorrida neste sábado (26), o time vencedor conseguiu bater o Sapiranga por 3x0. O jogo aconteceu na Areninha do Conjunto Esperança.

O primeiro gol veio aos 18 minutos do primeiro tempo, com cobrança de falta de Rian. Os dois outros gols vieram já no final da partida, marcados por Lukinhas e Chiquinho, respectivamente, consagrando a vitória do Pantanal.

Além da comemoração pela conquista do campeonato, três dos jogadores do Pantanal ainda receberam o convite para integrar os times de base do Fortaleza e do Ceará. Rian Lucas e Igor garantiram passe para o Alvinegro, enquanto Iury foi convidado para o Tricolor, que também convocou Júlio César, do Sapiranga, para conhecer o time.

Momentos antes da decisão, ocorreu ainda a final feminina da Taça das Favelas, tendo como campeãs as atletas da Maria Tomásia.

O evento contou com a participação de Dunga, capitão da Seleção Brasileira no tetracampeonato na Copa do Mundo, e de Edilson Capetinha, atacante do penta, em 2002.