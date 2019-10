Taça das Favelas começa em Fortaleza  

Jovens de Caucaia, Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral participaram da solenidade de abertura da Taça das Favelas na manhã deste domingo (6), na capital cearense. A Areninha do Campo do América, no bairro Meireles, foi o palco da competição. Ao todo, 64 times de comunidades estão na disputa que segue até o dia 26 de outubro. Do total de equipes, são 48 grupos masculinos e 16 femininos.

Organizada pela Central Única das Favelas (Cufa), a competição é o maior torneio de futebol de campo entre favelas e comunidades do mundo. Ao todo, mais de 100 mil jovens participam da disputa, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final. A primeira edição da Taça das Favelas foi realizada no Rio de Janeiro em 2012, e desde então tem se consolidado como uma importante oportunidade de revelação de novos talentos para o futebol em todo o território nacional.

De acordo com Preto Zezé, presidente global da Cufa, a competição mostra uma outra realidade da juventude das favelas. “Mais que uma disputa de futebol, o evento é um movimento de mobilização social. As favelas que estão aqui tem indicadores sociais complicadíssimos, índices de vulnerabilidade de toda ordem, dificuldades na estrutura de lazer esporte.

Interior

Do bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, o jovem Luiz Felipe divide o tempo do trabalho em uma fábrica de calçados com a vida de jogador de futebol. “Trabalho até de 8h às 17h30. No fim do dia, vou jogar bola. No interior, tem muita gente boa. O esporte já tirou muita gente da droga na nossa região”.

O diretor de relações instituicionais do Sistema Verdes Mares (SVM), Paulo Cesár Norôes, participou da solenidade de abertura falando das oportunidades criadas com a Taça faz Favelas. “É uma celebração entre as comunidades. Diariamente, assistimos nos noticiários os problemas sociais que esses jovens sofrem. Seja por violência ou problemas da ausência de estrutura. O futebol é capaz de mudar a vida de uma família inteira”.

A premiação para o primeiro lugar, equipes masculina e feminina, é de R$3 mil. O segundo colocado de cada categoria ganha R$1,5 mil. O evento ainda irá destacar com medalhas os melhores artilheiros e goleiros da competição.