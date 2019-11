Tabela da 1ª fase do Campeonato Cearense 2020 é definida; confira os jogos

O Campeonato Cearense 2020 já tem seus confrontos da 1ª fase definidos. Com início dia 5 de janeiro (domingo), os 8 times se enfrentam somente uma vez, totalizando 7 jogos para cada equipe, terminando no dia 26 de janeiro. Ceará e Fortaleza só entram a partir da 2ª fase, que começa dia 29, com os 6 melhores colocados da primeira fase. Além disso, o campeão da 1ª fase garante vaga na Copa do Brasil de 2021.

Nas partidas da rodada inicial, Ferroviário e Atlético/CE fazem o confronto da capital cearense enquanto Caucaia e Pacajus reprisam a decisão da Série B do Cearense. Barbalha x Floresta e Horizonte x Guarany fecham a rodada.

Confira a tabela completa da 1ª fase do Cearense 2020