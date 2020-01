Súmula de Caucaia x Barbalha registra caso de injúria racial; punição é estudada

View this post on Instagram

Barbalha Futebol Clube Diretoria do Barbalha FC e a Torcida Organizada Nação Tricolor vem por meio desta REPUDIAR os fatos de racismo ocorrido na partida Caucaia x Barbalha, no último domingo dia 19 de Janeiro, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense da Série A 2020. Na ocasião o jogo foi paralisado por conta de xingamentos de cunho racista por parte da torcida do Caucaia. Fato que a diretoria da RAPOSA repudia, pois até hoje não temos históricos em nosso Estádio deste tipo de situação pois uma das coisas que mais primamos, é o respeito ao próximo seja ele quem for. Esperamos um posicionamento da entidade máxima do nosso futebol pelo lamentável fato. Desde já a diretoria, comissão técnica juntamente com a torcida organizada da RAPOSA se solidariza com o nosso guerreiro tricolor @abrao_sergio , Lhe desejamos força, e lembramos que aos olhos de Deus somos todos iguais. Raposa contra tudo e contra todos. A direção