STJD concede efeito suspensivo ao Ceará por perda de mando de campo

O STJD conceceu ao Ceará, na última quarta-feira (27), o pedido de efeito suspensivo pela perda de dois mandos de campo, além de multa de R$ 200 mil por conta de confusões generalizadas no Clássico-Rei do último dia 10, na Arena Castelão.

Lutando para escapar do rebaixamento para à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vovô está livre da punição de ter que jogar de portões fechados na Série A deste ano.

O clube, que está sem técnico após a demissão de Adilson Batista, havia sido penalizado com a perda de dois mandos de campo e uma multa financeira de R$ 200 por confusão entre torcedores e policiais depois da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último dia 10, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. As penas ficam suspensas até o fim do julgamento, que ainda não há uma data para decisão final.

Na tabela da Primeira Divisão, o Alvinegro de Porangabuçu, que foi goleado pelo Flamengo na última quata-feira (27), no Maracanã, ocupa a 16ª colocação com 37 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento e que enfrenta, nesta quinta (28), o CSA - AL.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (30), quando recebe o Athletico - PR, na Arena Castelão, às 19h, pela 36ª rodada do Brasileirão.