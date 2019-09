STJD acata pedido do Palmeiras e Fortaleza deverá reduzir preço de ingressos para torcida visitante

Um dia após o pedido do Palmeiras, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu, nesta quinta-feira (19), a ação do Alviverde solicitando que o Fortaleza venda ingressos aos visitantes com o mesmo valor cobrado aos torcedores do time mandante. A decisão foi assinada por Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD, e obriga o Tricolor a vender ingressos para os visitantes por R$ 50 (inteira), e não mais R$ 110 (inteira), valor antes estipulado.

Na decisão, Paulo César afirmou que deferiu a "medida liminar requerida, no sentido de determinar ao Clube Requerido (Fortaleza), pratique os mesmos valores para os Torcedores Locais e Visitantes, nos Setores Equivalentes, ou seja, que os ingressos destinados ao Setor Superior Norte, destinados à Torcida Visitante, sejam comercializados pelos mesmos valores ofertados para o Setor Superior Sul do Estádio".

Ao todo, a carga destinada aos palmeirenses é de 8 mil bilhetes.

Nesta quinta-feira (19), a assessoria do clube cearense divulgou que 22.926 espectadores confirmaram presença no confronto, válido pela 20ª rodada. Do número, 13.395 são check-ins do sócio-torcedor, enquanto 9.531 são ingressos foram vendidos.

VEJA A ÍNTEGRA DA DECISÃO DO STJD, PUBLICADA PELO PALMEIRAS EM SEU SITE OFICIAL.

PALMEIRAS DIVULGA NOTA

O time paulista ainda divulgou nota oficial em seu site falando sobre o tema. Veja:

Com o intuito de resguardar os direitos de seus torcedores, expressos no artigo 24 do Estatuto do Torcedor e no artigo 85 do Regulamento Geral de Competições da CBF, a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou na tarde desta quinta-feira (19) uma liminar favorável determinando que os ingressos destinados aos torcedores visitantes na partida Fortaleza x Palmeiras, a ser realizada no próximo domingo (22) no Estádio Castelão, tenham valor idêntico ao cobrado do torcedor local.

Os ingressos do setor Superior Norte, destinados aos torcedores alviverdes, foram colocados à venda pelo Fortaleza Esporte Clube por um preço maior do que o praticado para os torcedores anfitriões em um lugar equivalente do estádio, o setor Superior Sul (R$ 110,00 ante R$ 50,00). Diante disso, o departamento jurídico do Palmeiras acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) baseado nas regras que regem o futebol nacional para que os direitos dos seus torcedores fossem assegurados.

Com a decisão do Tribunal, o preço cobrado no setor Superior Norte do estádio deverá ser o mesmo praticado para o Superior Sul.

Sociedade Esportiva Palmeiras