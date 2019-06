Sport negocia amistoso com Fortaleza e Ceará antes da volta do Brasileirão

O Sport está em contato com o Ceará e o Fortaleza para realizar amistosos durante a pausa para a Copa América. A equipe de Recife não joga nos próximos dias visto que a Série B, competição pela qual disputa, também foi paralisada. O Leão pernambucano negocia com o Leão cearense e o Vovô para partidas amistosas antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

Por serem duas equipes nordestinas, a facilidade para os jogos seria maior, pois o Sport pagaria passagens e hospedagens para os adversários. De acordo com a Diretoria do clube, ainda aguardam a resposta dos times. O CSA, de Alagoas, já está confirmado para dois amistosos contra o rubro-negro: dia 30 de junho e outro dia 6 de julho.

O Sport tem interesse em jogar contra Ceará e Fortaleza pelo nível técnico dos dois, que estão na elite do futebol nacional, além da proximidade regional. O intuito é que a partida seja dia 3 de julho.

Fortaleza e Sport jogaram pela última vez em 2016, na Copa do Nordeste Foto: JL Rosa

O Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre a ideia. "Fomos procurados e temos interesse. Aguardamos proposta final de como seria o modelo de negócio desse amistoso", disse o Presidente.

No lado alvinegro, o Presidente Robinson de Castro contou que provavelmente o amistoso não irá ocorrer entre o Vovô e o Leão da Ilha.

Fortaleza e Sport voltam a jogar pelo Brasileiro dia 13 de julho (sábado) enquanto o Ceará só atua dia 15 (segunda).