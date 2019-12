Sorte no jogo e no amor: torcedor do Fortaleza pede namorada em casamento antes de partida; vídeo

Um casal de torcedores do Fortaleza teve um motivo a mais para comemorar a vitória do clube sobre o Bahia, na tarde do último domingo (8). Luana Mara, de 25 anos, foi pedida em casamento minutos antes da partida começar, na Arena Castelão. O noivo, Sérgio Rubens, de 32 anos, planejou o pedido com ajuda de familiares e amigos dos dois.

Um vídeo gravado pela irmã de Luana mostra Rubens se ajoelhando e surpreendendo a namorada com um par de alianças. Logo a cena chamou a atenção de outros torcedores. Depois que o pedido foi devidamente aceito, em meio a aplausos e gritos, o casal trocou as alianças, abraços e beijos. "Em nenhum momento eu desconfiei. Foi algo inexplicável, na hora só sabia chorar", relata a noiva.

O casal está junto há um ano e trabalha na mesma escola, no município de Itaitinga, ele como professor e ela monitora. Luana, estudante de pedagogia, conta que é torcedora do Fortaleza desde criança, influenciada pelo seu pai, e trasmitiu o amor pelo time ao companheiro. Sempre que possível, o casal assiste aos jogos do clube no estádio.

O casal ainda não tem previsão para a data do casamento e pretende se organizar financeiramente para concretizar o sonho da união. Assim como para o Fortaleza, que está garantido na Série A e na Copa Sul-americana, 2020 deve ser um ano mágico para os noivos. "Como é o fortaleza, é também o nosso amor: aguerrido, vibrante e forte!", afirma Luana, citando o hino do clube do coração.