Sonho do Flamengo, Neymar tem o terceiro maior salário do futebol europeu

Reestruturado e com dinheiro em caixa, o Flamengo, campeão duas vezes em menos de 24 horas - da Copa Libertadores, no sábado (23), e do Campeonato Brasileiro, no domingo (24) - pode reforçar o seu já forte elenco. Um dos sonhos do clube rubro-negro para a próxima temporada é ter Neymar.

A ideia seria trazer o craque brasileiro pro empréstimo. Assim, não teria de gastar com a transação. Mesmo assim, o Flamengo teria de desembolsar uma quantia alta para bancar a permanência do jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain na Gávea.

De acordo com a revista francesa France Football, Neymar tem o terceiro maior salário do futebol europeu. Ele recebe no PSG cerca de 3,06 milhões de euros brutos por mês, o que equivale a R$ 14,1 milhões na cotação atual.

Apenas Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, seu ex-companheiro no Barcelona e líder da lista, têm vencimentos superiores aos de Neymar. O português recebe 4,7 milhões de euros (R$ 21,7 milhões) mensais e o argentino, 8,3 milhões de euros (R$ 38,4 milhões).

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se pronunciou sobre a possibilidade de trazer Neymar. O mandatário afirmou que não pretende fazer "loucura" e que precisa de uma "equação financeira estruturada" para que a vinda do craque brasileiro seja viabilizada.

"A gente tem muito pé no chão. A gente sabe exatamente o que é o Neymar para o futebol mundial, mas ninguém aqui faz loucura e não foi fazendo loucura que o Flamengo chegou aonde ele chegou", declarou em entrevista ao SporTV. "Claro que ele é um jogador excepcional, se um dia tivermos uma oportunidade de jogar no Flamengo, numa equação financeira estruturada para isso, o Flamengo vai trazer", pontuou Landim.

Apesar de ter sido revelado pelo Santos, pelo qual brilhou antes de ser negociado com o Barcelona, Neymar comemorou, e muito, o título da Libertadores conquistado pelo Flamengo após o triunfo por 2 a 1 ante o River Plate. Em um vídeo divulgado em sua conta oficial no Instagram, o astro do PSG apareceu eufórico depois do segundo gol de Gabigol, de quem é cunhado. Ele imitou a comemoração do jogador e festejou: "Hoje teve dois do Gabigol". Também deu parabéns ao lateral-esquerdo Filipe Luís, seu companheiro de seleção, que prontamente respondeu com um convite: "Vem pro Mengão".

O desejo de Neymar, que já chegou a dizer que sonha em "jogar no Maracanã lotado" pelo Flamengo, e a reestruturação financeira que permite ao clube rubro-negro ousadia nas contratações pode ajudar. No entanto, não basta. Segundo Landim, o Flamengo, em que pese a sua pujança econômica, ainda não está "preparado" financeiramente para a chegada de um reforço como Neymar.

"Acho que não é para este momento ainda, nem para a carreira dele... Apesar de todo sucesso que nós tivemos até agora, não estamos preparados para isso", completou.