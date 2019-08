Sondado pelo Fortaleza, Everton Felipe fecha com Athletico/PR

Desejo antigo do Fortaleza, o meia Everton Felipe acertou com o Athletico/PR. O jogador, que pertence ao São Paulo, foi cedido por empréstimo até dezembro de 2019 com opção de compra. Os últimos detalhes da negociação serão realizados nesta sexta-feira (30), quando o atleta chega em Curitiba.

Com contrato no tricolor paulista até o meio de 2022, o jogador de 22 anos chegou a ser procurado pelo Fortaleza no início da temporada, a pedido de Rogério Ceni, mas teve proposta recusada. Sem espaço com o técnico Cuca na equipe, o interesse do Leão retornou através de uma nova sondagem. A solicitação do São Paulo era que o salários fossem pagos de forma integral pela diretoria leonina, condição que se tornou um empecilho para o acordo.

No Cruzeiro, Ceni também manifestou desejo em contar com o meia. Campeão pernambucano duas vezes e também da Copa do Nordeste, Everton Felipe começou a carreira no Sport e passou pelo Internacional até assinar com o São Paulo por R$ 6 milhões e 40% dos direitos econômicos. Na equipe paulista, fez 13 jogos na temporada, sendo três pela Série A do Campeonato Brasileiro. O último foi na derrota por 2 a 0 para o Vasco, no domingo (25).

Em entrevista ao programa Jogo Certo, da TV Diário, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, admitiu ainda buscar um meia para fechar o elenco para o treinador Zé Ricardo. Os últimos reforços do clube foram os zagueiros Adalberto e Jackson.