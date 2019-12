Sondado pelo Fortaleza, atacante Ezequiel fecha com time do Japão

O Fortaleza até tentou a contratação de Ezequiel para 2020, mas o destino do atacante será o futebol japonês. O atleta, que pertencia ao Botafogo, foi adquirido pelo Sanfrecce Hiroshima por R$ 5 milhões.

Segundo o GloboEsporte.com, o time asiático ficou com 70% dos direitos econômicos do jogador na negociação. Aos 21 anos, Ezequiel participou de 24 jogos e fez dois gols com o alvinegro carioca.

Em 2019, esteve em campo 44 vezes, acumulando empréstimos por Sport e Cruzeiro. O interesse do Fortaleza partiu de Rogério Ceni, que teve contato com o atacante quando comandou a Raposa.

No mercado nacional, a principal concorrência do Leão era o Athletico/PR, que também solicitou empréstimo e teve a oferta recusada. O clube cearense trabalha para reforçar o sistema ofensivo e busca dois atacantes de lado para a próxima temporada.