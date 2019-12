Sondado pelo Bragantino, Artur Victor pode render maior lucro em negociação para o Ceará

O Ceará pode faturar sua maior quantia em uma transferência, embora de modo indireto, caso o Palmeiras aceite a proposta de R$ 25 milhões do Bragantino pelo atacante Artur Victor, de 21 anos. O Alvinegro possui 30% dos direitos do atleta, podendo garantir cerca de R$ 7,5 milhões com a transação, valor recorde do clube.

A maior venda do Ceará foi a do lateral Felipe Jonathan ao Santos, por R$ 6 milhões. Em seguida está o volante Richardson, negociado com Kashiwa Reysol, do Japão, por RS 5 milhões.

Revelado pelo Vovô, o cearense foi destaque em 2019 atuando pelo Bahia, onde marcou 7 gols e distribuiu 3 assistências. Em fim de empréstimo, Artur retorna ao Palmeiras em 2020, onde disputa posição nas pontas com Dudu, Gustavo Scarpa, Hyoran, Zé Rafael, Willian, Carlos Eduardo, Angulo, Gabriel Veron e Raphael Veiga.