Sócios-torcedores do Fortaleza reclamam nas redes sociais por problemas com check-ins

Apesar da vitória por 2 a 0 diante do Goiás pelo Brasileirão neste domingo (1), os torcedores contestaram a falta de organização durante o acesso à Arena Castelão. 12,294 check-ins foram realizados antes do confronto, mas no momento da entrada do setor Premium, longas filas se formaram com a torcida sob o forte sol da tarde. Ao todo, 34 mil pessoas estavam nas arquibancadas do estádio pelo embate da 17ª rodada do Brasileirão, sendo 17,491 sócios.

Veja outras reclamações da torcida tricolor:

O clube fará uma reunião operacional nesta segunda-feira (2) para avaliar os pontos positivos e negativos do jogo.