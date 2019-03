Sobrevivente na tragédia aérea da Chapecoense, Rafael Henzel morre de infarto

Um dos quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense de 2016, Rafael Henzel morreu na noite desta terça-feira (26), vítima de um infarto. O jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó quando passou mal. Ele foi levado ao hospital regional, mas não resistiu.

Por meio do Twitter, o time da Chapecoense se solidarizou com a família do jornalista. "Desejamos, de todo o coração, que a família tenha força para enfrentar mais um momento tão difícil e esta perda irreparável. Os sentimentos e as orações de todos os chapecoenses, torcedores e ouvintes, estão com vocês".

Rafael Henzel, de 45 anos, trabalhava na rádio Oeste Capital. Em 2017, Rafael Henzeu lançou o livro "Viva Como se Estivesse de Partida.

"Durante a sua brilhante carreira, Rafael narrou, de forma excepcional, a história da Chapecoense. Tornou-se um símbolo da reconstrução do clube e, nas páginas verde e brancas desta instituição. Sempre haverá a lembrança do seu exemplo de superação e de tudo o que fez, com amor, pelo time, pela cidade de Chapecó e por todos os apaixonados por futebol", finalizou a Chape.