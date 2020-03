Sobrevivente do Ninho, goleiro cearense assina com Flamengo até 2023

Nos passos do improvável destino, o goleiro cearense Francisco Dyogo ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (18). Sobrevivente da tragédia no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019, o atleta foi o primeiro das três vítimas acidentados que assinou contrato profissional com o Flamengo. O vínculo vai até 28 de fevereiro de 2023 - a informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Por conta dos treinos, o jogador mora no próprio CT do Rio de Janeiro. Como as atividades do clube foram suspensas por tempo indeterminado devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, Dyogo deve retonar ao Fortaleza até o fim da semana para ficar em quarentena com a família.

"Mais um sonho realizado na minha vida. Agradecer a Deus e minha família por ter me ajudado nessa conquista. Muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional", publicou o goleiro nas redes sociais.

O outro sobrevivente cearense do incêndio, o atacante Cauan Emanuel, também iniciou as negociações para um novo contrato. O início dos trâmites é porque a legislação exige que a pessoa tenha 16 anos para permitir permite que o atleta firme contrato profissional.