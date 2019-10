Sob o comando de Pia, Brasil vence a Inglaterra pela primeira vez na história

O dia não podia ser melhor para a seleção brasileira feminina de futebol. Sob o comando de Pia Sundhage, as meninas venceram a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado (5), em Middlesbrough, no Riverside Stadium, e realizaram o feito de bater as inglesas pela primeira vez.

Debinha foi o destaque do amistoso ao marcar os dois gols para o Brasil. As redes da goleira Earps balançaram aos três minutos do segundo tempo, depois de receber um cruzamento de Tamires, Debinha de cabeça abriu o placar para o Brasil, e aumentou aos 21 minutos. As inglesas conseguiram diminuir aos 35 minutos, com England.

A vitória das brasileiras já entrou para a história, já que essa foi a primeira vez que o Brasil venceu a seleção feminina da Inglaterra em um jogo de futebol.

Sob o comando de Pia, o Brasil não perdeu em nenhum amistoso e mantém a invencibilidade. Contra a Argentina, a seleção feminina goleou por 5 a 0. Em sua partida contra o Chile, ficou no empate sem gols.

Na próxima terça-feira (8), a seleção vai realizar mais um amistoso. Desta vez, a equipe de Pia vai enfrentar a Polônia.