SJTD concede efeito suspensivo para Cruzeiro e Atlético-MG por perda de mando de campo

Em luta direta para escaparem do rebaixamento, Cruzeiro e Atlético-MG tiveram o pedido de efeito suspensivo por perda de mando de campo concedido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), nesta quarta-feira (27). Os clubes haviam sido punidos pelas confusões, além de injúria racial ocorrida no clássico mineiro do último dia 10.

Galo e Raposa sofreram multa de R$ 130 mil e R$ 100 mil, respectivamente, além da perda de um mando de campo. Com o homologação, as penas ficarão suspensas até a audiência final, que ainda não tem data para julgamento.

As duas equipes são adversárias diretas do Ceará na briga contra o rebaixamento para à Série B do Brasileirão. Enquanto o Cruzeiro é o primeiro dentro do Z4 com 36 pontos, o Vovô é o 16º com 37 o Atlético-MG está em 13 com 41.

Os três times entram em campo nesta semana, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (27), às 21h, o Atlético visita o Bahia, na Fonte Nova. Meia hora depois, às 21h30, o Ceará encara o Flamengo, no Maracanã, com transmissão ao vivo em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares. No mesmo horário, sendo na quinta-feira (28), o Cruzeiro e CSA - AL se enfrentam no Mineirão.