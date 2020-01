Situação de Thiago Galhardo no Ceará será definida nesta terça (7), garante empresário

A situação entre Ceará e Thiago Galhardo está perto de ser resolvida. O atleta tem contrato com o Vovô para a temporada de 2020, mas deve deixar o clube. Empresário do atleta, Flávio Trivella revelou que irá tratar do imbróglio com a diretoria alvinegra nesta terça-feira (7).

Artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu em 2019 com 12 gols marcados pela Série A do Brasileirão, Galhardo não deve permanecer no Vovô para a temporada atual.

O atleta teve seu contrato renovado automaticamente com a permanência do Ceará na elite do futebol brasileiro, mas deve seguir outro rumo neste ano. Presidente do Ceará, Robinson de Castro chegou a fazer críticas à postura do atleta de não se posicionar sobre querer ou não ficar na equipe.

"Ele tem que decidir se quer ficar no Ceará ou se quer sair. Eu não vou dificultar saída de jogador que não quer ficar aqui", disse o mandatário do Vovô no fim de dezembro.

Mesmo com contrato em vigência, a maior probabilidade é que o meia deixe o Vovô. O Internacional tem interesse em poder contar com o jogador.

Na tarde desta segunda-feira (6), o elenco irá se reapresentar na sede do clube visando a temporada atual, mas sem Thiago Galhardo.