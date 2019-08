Situação de Luiz Otávio "ainda preocupa", diz departamento médico do Ceará

A situação do zagueiro Luiz Otávio ainda preocupa o Ceará. O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito contra o São Paulo e foi poupado diante do Flamengo, mas a recuperação não evoluiu evoluiu como o esperado, segundo informou o departamento médico alvinegro. O atleta vai passar por um novo exame na quarta (28) e segue como dúvida para o jogo contra o Athletico/PR, no sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada.

"Estamos preocupados em relação à continuidade. Há 48 horas ele não apresenta melhoras. Hoje ele vai ficar só em tratamento. Amanhã vamos ver se conseguimos evoluir em alguma transição. Mas ainda preocupa", declarou o médido do Vovô, Gustavo Pires.

Outra situação que preocupa é a de Leandro Carvalho. O atacante saiu do jogo contra o Flamengo de ambulância após choque de cabeça com Renê e sofreu uma leve concussão. Ausente dos treinamentos com bola, pode ser defalque contra o Furacão.

"Existe um protocolo para tratar com concussão cerebral de um atleta. Nesse protocolo, conforme a classificação da concussão, que foi leve, ele precisa de pelo menos 48 horas de repouso, por isso não veio ao clube hoje. Amanhã deve fazer atividades leves, sem trauma. No 4º ou 5º dia pode liberado com o grupo. Tem que evitar o máximo possível um novo choque. É mais uma prevenção, é um protocolo aprovado pela FIFA e a gente segue à risca", afirmou.

Atacante saiu de ambulância do Castelão neste domingo (25) Foto: KId Junior

Boletim médico

Thiago Galhardo: saiu mancando de campo contra o Flamengo no segundo tempo, mas já está recuperado, tendo sentido somente "uma fadiga muscular". O meia deve ser utilizado contra o Athletico/PR.

Richard, João Paulo e Alex Amado: o goleiro e os dois atacantes stão se recuperando no pós-operatório.