Sistema Verdes Mares transmite Ceará X Fluminense em várias plataformas

Considerado um dos jogos mais importantes do ano pelo Brasileiro da Série A, Ceará X Fluminense se enfrentam na Arena Castelão, hoje, às 21h30. E o Sistema Verdes Mares leva para você tudo sobre esse jogão entre times concorrentes diretos pela permanência na Série A do Brasileiro.

A TV Verdes Mares transmite a partida ao vivo. Antero Neto narra as emoções do jogo ao lado Tom Alexandrino (comentários), Caio Ricard (reportagem) e Fernando Saraiva (reportagem).

A partir das 17hs, a Rádio Verdes Mares também inicia os trabalhos direto da Arena Castelão. Você pode acompanhar tudo pela AM 810, no seu rádio, ou através do Youtube (canal da Verdinha). A rádio também transmite as emoções de Avaí X Fortaleza, que se enfrentam às 19h30. No jogo do Leão, Dênis Medeiros (narração), Wilton Bezerra (comentários) e Ivan Bezerra (reportagem) fazem a transmissão. No jogo Ceará X Fluminense, Jota Rômulo (narração), André Almeida (comentários) e Déo Luís (reportagem) falam tudo direto do Castelão.

O Diário do Nordeste também transmite todas as emoções dos dois jogos em tempo real. A partir das 17hs, você também pode acompanhar as transmissões no Jogada.