Sistema Verdes Mares transmite Atlético/MG x Fortaleza neste domingo (21)

O Sistema Verdes Mares irá transmitir a partida entre Atlético/MG e Fortaleza neste domingo (21), às 16 horas, no estádio Independência. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.

Você acompanha o jogo ao vivo através da TV Verdes Mares e Rádio Verdinha AM 810. Em tempo real, o duelo será acompanhado pelo Diário do Nordeste e GloboEsporte.com/CE.

Na tabela, o Fortaleza é o 13ª colocado, com 10 pontos, e vem de duas vitórias consecutivas - Cruzeiro e Avaí. Já o Atlético/MG é o 4º, com 19, e ganhou da Chapecoense na última rodada.

Confira todas as transmissões deste fim de semana

Sábado (20)

17h - Globo/RN x Ferroviário

Local: Estádio Barrettão, no Rio Grande do Norte

Competição: Série C do Brasileiro

Transmissão: Rádio Verdes Mares AM 810 (ao vivo); Diário do Nordeste e GloboEsporte.com/CE (tempo real)

19h - Ceará x Palmeiras

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Transmissão: Rádio Verdes Mares AM 810 (ao vivo); Diário do Nordeste (tempo real) e GloboEsporte.com/CE (tempo real)

Domingo (21)

15h - Jacuipense/BA x Floresta

Local: Estádio Valfredão

Competição: Série D do Brasileiro

Transmissão: GloboEsporte.com/CE (tempo real)

16h - Atlético/MG x Fortaleza

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Transmissão: TV Verdes Mares (ao vivo), Rádio Verdinha AM 810 (ao vivo); Diário do Nordeste (tempo real) e GloboEsporte.com/CE (tempo real)