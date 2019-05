Sistema Verdes Mares lança programa de esporte sobre futebol cearense

A proposta é uma só: trazer o melhor conteúdo voltado para os times cearenses. É com essa pretensão que o núcleo de esportes do Sistema Verdes Mares lançou o “Time de Fora”, um programa para web publicado semanalmente com quadros, comentários, análises e muita espontaneidade.

Vale ressaltar que o nome da produção é uma homenagem ao antigo blog de esportes do Diário do Nordeste, que tinha a proposta de informar de uma forma mais descontraída. No programa de estreia, a equipe projetou as estreias de Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos entram em campo neste domingo (28), diante de CSA e Palmeiras, respectivamente. Confira: