Sistema Verdes Mares fará cobertura especial do Clássico-Rei na Série A

O Sistema Verdes Mares fará uma cobertura especial do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas de sábado, no Castelão. A cobertura será em diferentes plataformas com um pré-jogo e pós-jogo diferenciados.

O duelo entre os dois representantes cearenses na elite do futebol brasileiro terá uma atenção especial antes mesmo da bola rolar. O Globo Esporte, tradicional programa da TV Verdes Mares, será ao vivo do Castelão, com entrevistas especiais e detalhes do jogo.

O GloboEsporte.com e o Diário do Nordeste online farão coberturas especiais do jogo em tempo real, iniciando duas horas antes da partida, ou seja, 17 horas.

A Rádio Verdes Mares também fará um pré-jogo especial, com reportagens de Déo Luis, Carlos Cassiano e narração de Jota Rômulo.

A edição impressa do Diário do Nordeste trará na edição de domingo, 4, toda cobertura do Clássico-Rei, com matérias especiais e análises dos jornalistas.

E finalmente, na segunda-feira, o Globo Esporte, da TV Verdes Mares, trará toda repercussão da partida tão esperada pelo torcedor cearense.