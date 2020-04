"Sinto falta da torcida gritando meu nome no Castelão", diz Arthur sobre Ceará; confira a entrevista

O futebol faz falta para todos os seus amantes em tempos de isolamento social. Com jogadores não é diferente, ainda mais sem o ritmo de treinamentos e de competições normal. Para Arthur Cabral, ex-Ceará e atualmente no Basel (Suíça), a saudade neste perído também bate, principalmente do clube e da cidade na qual foi ídolo.

Em live nas redes sociais do Vovô, o atleta comentou sobre a falta que sente de atuar pela equipe e do local onde alçou sua carreira como jogador de futebol.

"Sinto falta da torcida gritando meu nome no Castelão, da cidade, da praia. Sinto falta de tudo aí no Ceará. Quando tenho férias, sempre tento passar uns dias aí. Me sinto em casa", contou o atleta de 21 anos.

Com a camisa alvinegra, Arthur anotou 30 gols em 84 partidas ao longo das duas temporadas no time principal. Contratado pelo Palmeiras e emprestado ao Basel, o atacante já tem 9 gols e 6 assistências na atual temporada europeia.

Revelado pelo Ceará, Arthur deu conselhos aos jovens da base local para traçar uma trajetória semelhante à dele no esporte.

"O cara tem que agarrar de todo jeito. É complicado pra gente da base você entrar nos jogos e adquirir a confiança de todos. Cheguei a conversar com o Cristiano uma vez em que ele entrou num jogo, bem esforçado, e dei parabéns a ele. Você entra 3 minutos e entra bem, depois o treinador te coloca mais 10, mais 15 minutos. Tem uns moleques muito bons aí. Jogador da base a torcida abraça, é prata da casa", contou o ex-alvinegro.

Confira outros pontos da live abaixo

PARALISAÇÃO DO FUTEBOL DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19

"É complicado não estar treinando e jogando. É uma rotina meio chata. To aqui com minha família. Aqui eu saio na rua e vejo muita gente. O pessoal não tá respeitando muito não. Ainda mais que aqui começou a esquentar agora"

ADAPTAÇÃO NA SUÍÇA

"Minha adaptação foi muito tranquila. Quando o frio pegou mesmo, foi sinistro. Peguei -2º graus na rua"

"Queijo suíço é bom mas não é melhor do que o queijo coalho. Sinto muita falta. Tinha em São Paulo, mas não era o mesmo da Paraíba ou do Ceará"

"Cheguei aqui e tive sequência. Recuperei minha confiança. Meu rendimento está só aumentando. Foco em evoluir para alçar voos cada vez mais altos"

"Aqui tem outro brasileiro, o Ramires. A gente sofre muito com o idioma. Temos que nos virar e dar o máximo nas aulas. É chato você depender de outras pessoas pra conversar. O juiz daqui não me entende e eu meto um 'diabo é isso, man, tá doido é' (risos)".

"Tenho um sonho de ser campeão aqui no Basel. De jogar em clubes com maior expressão, jogar numa Champions League e de vestir a camisa principal da Seleção, ir para uma Copa do Mundo"

GOL MAIS MARCANTE COM A CAMISA ALVINEGRA

"Não tem como escolher outro gol senão o contra a Chapecoense. Por ter sido na Série A, depois de um 1º tempo horrível, e a torcida gritando. Depois todo mundo se abraçando, como se dissesse 'não vamos cair'".

ÍDOLOS NO CLUBE

"Cheguei a treinar com o Magno Alves, Bill, Ricardinho, que sou fã demais. Sou fã do Fabinho também, tem o sorriso mais lindo do Brasil! (risos)"

ASCENSÃO AO PROFISSIONAL

"Foram momentos difíceis que passei. Depois de duas Copinhas, voltei ao profissional, até chegar àquele jogo do Brasil de Pelotas. Agarrei a oportunidade com unhas e dentes e consegui fazer o gol"

SUPERAÇÃO NO BRASILEIRÃO DE 2018

"Depois daquela sequência de 12 jogos sem vencer, todo jogo era uma guerra. Não podíamos perder pontos. Terminamos tão bem que garantimos a permanência com uma rodada antes. Era um grupo muito fechado"

GOLS EM CLÁSSICOS

"Quem faz gol em clássico vira ídolo né. E teve um jogo que eu perdi um gol e no vestiário falaram comigo: 'garoto, no clássico não pode perder gol não, porque quem faz vira ídolo'. Aí no outro eu não deixei passar"

CHAMUSCA OU LISCA?

"Creio que meio a meio pros dois. Não tem um que eu escolha mais do que o outro"

MELHOR MEMÓRIA COM O CEARÁ

"Pra fugir do gol contra a Chape, vou falar que foi o jogo com o ABC. Depois do jogo, com a torcida gritando meu nome pela 1ª vez, aquele dia foi sensacional"

TENTATIVA DE ACOMPANHAR O TIME

"Tento ao máximo, porque são 5 horas de diferença. Jogos das 16h não perco de jeito nenhum. Mas os mais tardes não dá porque tem treino de manhã cedo"