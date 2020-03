Simone Biles critica federação dos EUA por proposta sobre casos de abuso

A ginasta Simone Biles criticou uma proposta da Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics, em inglês) para encerrar as ações envolvendo as denúncias de abuso sexual feitas por atletas contra Larry Nassar, ex-médico da seleção americana e já condenado. Em uma publicação feita em uma de suas redes sociais no último sábado (29), Simone usou a expressão "ugh", que, em inglês, remete a algo nojento ou que cause repugnância, ao tratar sobre tentativa da federação de isentar outras pessoas do caso.

"'Enojada no aeroporto. Indo para o treino do time. Ainda querendo respostas da USAG e USOPC. Desejando que AMBAS queiram uma investigação independente assim como os sobreviventes e eu queremos. Ansiedade alta. Difícil não pensar sobre tudo o que EU NÃO QUERIA PENSAR", escreveu a ginasta no Twitter.

Em uma proposta recente, a Federação de Ginástica dos EUA queria liberar as autoridades olímpicas norte-americanas, o ex-presidente de ginástica no país, Steve Penny, os ex-treinadores Martha e Bela Karolyi, entre outros, da responsabilidade do caso. Além disso, a entidade encerraria a apuração sobre quem estava ciente e se alguém ocultou os abusos praticados por Nassar, algo que é questionado pelas vítimas desde o surgimento das denúncias.

Biles continuou o desabafo: "E ELES não querem saber ainda COMO tudo isso teve permissão para acontecer e QUEM deixou isso acontecer para que isso NÃO ACONTEÇA DE NOVO? As pessoas não deveriam ser responsabilizadas? Quem eu questiono??? Estou arrasada a essa altura...".

Rachel Denhollander, ex-ginasta e primeira a acusar publicamente Nassar de abuso, em agosto de 2016, endossou as críticas de Biles.

"Estou com você, Simone. Seu caráter e coragem está à frente dos líderes de cada organização. Patrocinadores dessas organizações precisam saber que a pior coisa que pode acontecer para os sobreviventes, atletas e a próxima geração, é manter esses órgãos funcionando", postou ela.