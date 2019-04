Símbolo da retomada coral, Jonathas volta ao Ferroviário para Série C

Um dos símbolos do ressurgimento do Ferroviário no cenário cearense e nacional, Jonatas está de volta ao Tubarão da Barra. O volante jogou no clube coral em 2016 e 2017, quando se sagrou vice-campeão do Campeonato Cearense e integrou a Seleção do Campeonato em 2017. Jonathas reforçará o Peixe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Jonathas estava atuando no Marcílio Dias, de Santa Catarina, e esteve em campo em todos os 18 jogos disputando pela equipe no Campeonato Catarinense. Sua equipe terminou o estadual na quinta posição com 27 pontos.

"Trouxemos o Jonathas porque é um volante que sai para o jogo, um jogador que gosta e identifica com o clube e que traz mais qualidade ao nosso elenco", afirmou Newton Filho, presidente do Ferroviário.

Jonathas tem 29 anos e passagens por equipes como Francana/SP, Sertãozinho/SP, Fortaleza, América/RN e Marcílio Dias/SC, além do Ferrão.

O volante já treina na Barra e estará a disposição do técnico Marcelo Vilar para o jogo contra o Santa Cruz/PE, no outro domingo (5). O confronto será válido pela segunda rodada da Série C do Brasileirão, às 18h, na Arena Castelão. Neste domingo (28), o Tubarão encara o Botafogo/PB, às 17h, no estádio Almeidão, pela primeira rodada da competição.