Silvana Lima avança no Mundial de Surfe; Michael Rodrigues é eliminado

Dois cearenses disputaram neste sábado (22) as oitavas de final da quinta etapa do Circuito Mundial de Surfe de 2019, realizada em Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Do lado feminino, Silvana Lima venceu a havaiana Malia Manuel e se classificou para as quartas de final.

A surfista já tinha vencido uma bateria nas fases preliminares, e vem se destacando nesta etapa. Nas quartas de final, conseguiu logo na primeira onda 7,67 pontos, contra 2,17 da adversária. Na segunda onda, Silvana fez menos pontos que Malia (3,60 contra 5,00), mas no somatório final (11,27 contra 7,17), a cearense levou a melhor em cima da havaiana e avançou na competição.

Nas quartas de final, a adversária de Silvana será a australiana Kelly Andrew. A gaúcha Tatiana Weston-Webb é a outra brasileira que avançou na competição. Caso ambas cheguem à final, haverá o confronto entre as duas brasileiras.

Michael Rodrigues cai nas oitavas

Michael Rodrigues é eliminado da etapa brasileira do Mundial de Surfe WSL/Divulgação

Já do lado masculino, o outro cearense não teve a mesma sorte. Michael Rodrigues não conseguiu superar o português Frederico Morais e foi eliminado da etapa. Assim como ele, os surfistas brasileiros Jessé Mendes e Deivid Silva também caíram nas oitavas de final.

Após boas ondas nas fases preliminares, os dois surfistas fizeram um confronto equilibrado na primeira onda, com o português levando a melhor por uma diferença de quatro décimos (5,83 x 5,43). Na segunda, o cearense não conseguiu manter o bom ritmo e alcançou apenas 2,00 pontos, contra 7,00 de Frederico. Na pontuação geral, 7,43 de Michael contra 12,83 do português. Com a eliminação, o surfista termina a etapa de Saquarema em nono lugar.

Outros dois brasileiros ainda seguem vivos no Mundial: Filipe Toledo e Gabriel Medina. Eles enfrentarão o japonês Kanoa Igarashi e o estadunidense Kolohe Andino, respectivamente.