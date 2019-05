Sidão pede reflexão e respeito após passar por constrangimento em jogo

O goleiro Sidão se pronunciou nesta segunda-feira (13), um dia depois de passar por um constrangimento na derrota do Vasco para o Santos, por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, ironicamente eleito pelos internautas na transmissão da TV Globo como o craque da partida, disse desejar que o caso gere uma reflexão entre todos envolvidos com a modalidade.



A polêmica com o goleiro ocorreu após o apito final. Depois de falhar no primeiro gol do Santos e sofrer com o ataque do time de Jorge Sampaoli, Sidão acabou recebendo o prêmio das mãos da repórter Júlia Guimarães - visivelmente constrangida - em ação com participação online promovida pela Globo.

Pouco depois da entrega do prêmio, desta vez com tom irônico após votação maciça dos internautas, os comentaristas Walter Casagrande Júnior e Roger Flores repudiaram a ação da própria emissora carioca. A repórter Júlia Guimarães, por outro lado, usou as redes sociais para demonstrar o próprio desconforto.

Tenho a consciência tranquila de que o Sidão sabe o respeito que tenho pelo profissional e pela pessoa que ele é. pic.twitter.com/VsktFwBGAy — Julia Guimarães (@juliacgc) 13 maggio 2019

A própria Rede Globo, depois de toda a repercussão negativa, pediu desculpas ao goleiro vascaíno e anunciou a mudança no formato do prêmio de craque da partida. A partir do jogo entre Flamengo x Corinthians, pelas oitavas da Copa do Brasil, na quarta-feira (15), os comentaristas da transmissão também terão um peso na eleição.