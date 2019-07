Setor Superior Norte do Castelão já está esgotado para o Clássico-Rei no Brasileirão

Parte da arquibancada da Arena Castelão já está preenchida para o jogo entre Fortaleza e Ceará no domingo (3), às 19h. A superior norte, local onde a maior parte da torcida organizada alvinegra fica, esgotou ainda nesta sexta-feira (26). Os ingressos para o confronto válido pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (24). O palco do Clássico-Rei terá divisão de 70% dos bilhetes para o mandante, no caso, o Ceará, que pode levar até 35 mil torcedores, enquanto o Leão fica com 15 mil.