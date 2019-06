Sesporte não quer autorizar jogo do Ferroviário, na Arena Castelão, na segunda-feira

Com três dias de antecedência para a realização da partida entre Ferroviário x Treze, segunda-feira (10), às 20 horas, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o secretário de esportes do Estado, Rogério Pinheiro, divulgou, através de ofício, que a Arena Castelão não poderá abrigar essa partida.

No ofício, o secretário informa que no mês de maio, houve uma reunião entre representantes da Sesporte, da Federação Cearense de Futebol, além de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, na qual foram tomadas medidas no sentido de melhorar o gramado da Arena Castelão, com o conhecimento de todos.

O ofício cita que entre a adoção de medidas para recuperar o gramado do estádio, está a que determina o intervalo mínimo de 48 horas entre os jogos realizados na arena, com o "afã de garantir o período necessário ao efetivo restabelecimento do gramado após cada competição, conforme ofícios enviados a todos os envolvidos".

O ofício do secretário se baseia no fato de que o Ceará joga neste sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão, pela oitava rodada da Série A e o Fortaleza joga na quarta (12), às 21 horas contra o Cruzeiro, também pela Série A. Com esse acúmulo de jogos, não há, como liberar o estádio, segundo o secretário Rogério Pinheiro.

Tão logo soube do ofício do secretário, a diretoria do Ferroviário divulgou nota, mostrando o estranhamento perante toda essa questão, tendo em visa que o jogo contra o Treze já estava marcado e com ingressos sendo vendidos.

"O impasse não apenas pegou toda a diretoria e conselho deliberativo do clube coral de surpresa, como também a Federação Cearense de Futebol, através do Presidente Mauro Carmélio. Todos têm dificuldade de entender o que se passa para essa atitude", diz um trecho da nota do Ferroviário.

No decorrer do seu documento, a diretoria coral esclarece: "Pela tabela da Confederação Brasileira de Futebol, e para todas as milhares de pessoas envolvidas, o jogo segue confirmado, o local e horário idem. O Estado do Ceará, seus desportistas e o futebol brasileiro, seguem aguardando pelo deferimento do Secretário Rogério Pinheiro, que, até o momento, está incomunicável".

"O Ferroviário lamenta profundamente a situação desnecessária e constrangedora que foi causada e, por esta nota, se sente na obrigação de bem informar todos os cidadãos cearenses e tomar as providências jurídicas necessárias", continua a nota do Ferroviário.

A reportagem não conseguiu localizar o secretário Rogério Pinheiro nem sua assessoria para que fossem acrescentados alguns esclarecimentos. Pela Federação Cearense de Futebol, a gerente de competições da entidade, Aparecida Ferreira, não quis se aprofundar no assunto, afirmando apenas de forma rápida ao telefone: "Esse não foi um problema causado por nós, então, pela CBF e pela Federação, o jogo segue confirmado".