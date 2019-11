Sem Willian Popp, Ceará viaja para enfrentar o Flamengo; confira relacionados

Um dia após enfrentar o São Paulo, a delegação do Ceará embargou para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo na quarta-feira (27). Entre os relacionados o atacante Leandro Carvalho apareceu na lista, enquanto Willian Popp não viajou.

Para a partida, o técnico Adilson Batista também não conta com o zagueiro Luiz Otávio, suspenso. Para o setor, Eduardo Brock retorna de suspensão e fica à disposição do comandante alvinegro.

Leandro Carvalho, que havia sido cortado da viagem para Chapecó, retorna ao plantel alvinegro Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vale ressaltar que o plantel se reapresentou na manhã desta segunda (25), em atividade no CT de Porangabuçu. Os titulares realizaram regenerativo e os reservas tiveram atividade no campo. O cronograma alvinegro prevê um treinamento no CT do Fluminense na terça (26).

O duelo com o Rubro-Negro ocorre na quarta (27), às 21h30, no Maracanã. Na tabela, o Ceará está em 15º, com 37 pontos - apenas duas de distância da zona de rebaixamento.

Confira lista de relacionados: