Sem vencer há um ano, time do México fica parado em campo em nova derrota

Sem vencer há mais de um ano, o Veracruz, do México, fez um protesto durante uma partida do Campeonato Mexicano na última sexta-feira (18). Com salários atrasados, o time ficou parado por três minutos durante partida contra o Tigres e saiu derrotado por 3 a 1, com dois gols do adversário sendo marcados no momento da manifestação.

Segundo o volante Guido Pizarro, capitão do Tigres, a paralisação seria de apenas um minuto, o que fez a equipe buscar o resultado, mesmo com os rivais paralisados. Já o meia Salcido, do Veracruz, desmentiu a declaração e disse que tudo havia sido acordado. "Os jogadores do Tigres sabiam que íamos parar três minutos. É uma tristeza, porque no final do dia somos todos profissionais", afirmou.

A vitória mais recente do Veracruz ocorreu no dia 25 de agosto do ano passado, quando bateu o Tijuana. Ao todo, são 29 derrotas e 11 empates no período de jejum. No último torneio, a equipe terminou na lanterna, mas uma mudança no regulamento da competição impediu o rebaixamento.

Nas redes sociais, o sindicato dos jogadores profissionais do México apoiou a atitude. A associação não se pronunciou em relação à decisão tomada pelos jogadores do Tigres.